Сеул выразил протест послу Ирана после обстрела южнокорейского судна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В МИД Южной Кореи вызвали посла Ирана в Сеуле Саида Кузечи после того, как в Сеуле пришли к выводам, что 4 мая южнокорейское судно HMM Namu в Ормузском проливе было атаковано двумя противокорабельными ракетами иранского производства, сообщил "Ренхап" первый замминистра иностранных дел республики Пак Юн Чжу.

Посла вызвали, чтобы выразить ему решительный протест из-за атаки на судно Южной Кореи и потребовать ответственных мер, которые предотвратят повторение инцидента. По прибытии в ведомство посол не стал общаться с журналистами.

На пресс-конференции Пак Юн Чжу отметил, что судно, по-видимому, обстреляли ракетами семейства "Нур". Эти крылатые противокорабельные ракеты используют ВМС Ирана, Корпус стражей Исламской революции и проиранские группы. Однако правительство Южной Кореи не смогло определить точное место запуска ракет, их операторов и цель атаки. "Различные свидетельства указывают на Иран", - добавил Пак Юн Чжу.

Атака на судно 4 мая привела к пожару, один член экипажа получил легкие ранения. Сейчас HMM Namu ремонтируют в ОАЭ.

По данным "Рёнхапа", в Персидском заливе застрял ряд южнокорейских судов. Однако на прошлой неделе танкер, который находится в введении южнокорейской судоходной компании HMM, смог пройти по Ормузскому проливу. Это первый случай, когда принадлежащее Южной Корее судно сумело миновать пролив с начала конфликта 28 февраля.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
