Uber будет тестировать роботакси в Мюнхене

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская Uber планирует тестировать роботакси в Мюнхене, заявила компания на конференции Computex в Тайбэе.



Uber вместе с израильским ИИ-стартапом Autobrains Technologies разработает программное обеспечение, которое позволит автомобилям понимать контекст, оценивать риски и принимать решения в режиме реального времени. Как пишет The Wall Street Journal, такая система основана не на одной ИИ-модели, а на нескольких ИИ-агентах.



Система будет построена на базе платформы Nvidia для разработки технологий автономного вождения Drive Hyperion.



Мюнхен с его оживленными улицами и скоростными магистралями представляет собой подходящую среду для масштабного развертывания роботакси, считают Uber и Autobrains. Их проект будет запущен после разрешения властей.



В 2025 году Uber и другой стартап - Wayve Technologies - договорились об испытаниях полностью самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования в Лондоне. Выбор в пользу британской столицы был сделан в связи со значительным отличием ее транспортной сети и правил дорожного движения от американских локаций, на которые приходилась основная часть тестов.

