Военные Бахрейна заявили, что сбили несколько иранских ракет и БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бахрейнские силы ПВО отразили иранскую атаку, сбив несколько ракет и беспилотников, сообщили в министерстве обороны королевства.

"Системы ПВО Сил обороны Бахрейна успешно уничтожили три ракеты и несколько беспилотников", - говорится в заявлении, опубликованном ведомством в соцсети X в среду.

Бахрейн обвинил Иран в продолжении "систематической враждебной политики" и нанесении ударов по гражданской инфраструктуре королевства.

В министерстве подчеркнули, что Силы обороны Бахрейна находятся в состоянии повышенной готовности и готовы защищать страну.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду иранские и американские военные обменялись ударами. В частности, Иран запустил ракеты по объектам в Кувейте и Бахрейне, однако, по утверждению Центрального командования ВС США (CENTCOM), они не достигли своих целей.