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Мадьяр прогнозирует возвращение Европы к закупкам нефти и газа у России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Европейские страны частично вернутся к использованию российских энергоносителей после урегулирования украинского конфликта, заявил Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"На мой взгляд, когда военные действия закончатся, Европа частично прибегнет к российским источникам энергии и отменит санкции, потому что на кону конкурентоспособность всей Европы", - сказал он.

Ранее Мадьяр заявлял о намерении поддерживать прагматичные отношения с Россией, а также выступал за завершение украинского конфликта как можно скорее.

Европа Венгрия Петер Мадьяр
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