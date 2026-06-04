Армения пообещала компенсировать пошлины экспортерам фруктов, овощей и цветов в ЕС, Британию и Канаду

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство Армении на заседании в четверг одобрило программу компенсации таможенных пошлин при экспорте фруктов, овощей и цветов в страны ЕС, Великобританию и Канаду.

Представляя программу, замминистра экономики Армении Арман Ходжоян заявил, что при экспорте свежих фруктов, овощей и цветов в ЕС, Великобританию и Канаду государство будет полностью компенсировать экспортерам уплаченные в этих странах таможенные пошлины.

Он напомнил, что программа поддержки экспорта действует с 1 февраля 2025 года, распространялась только на продукцию перерабатывающей промышленности, а новое решение направлено на поддержку сельхозпроизводителей.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Он отметил, что Ереван понимает плюсы членства в ЕАЭС, но союз должен открыть новые возможности, "чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот".

Он также сообщил, что первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны. "Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки", - сказал Пашинян.