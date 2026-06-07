CENTCOM сообщило о перехвате 132 связанных с Ираном судна за время блокады

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - С начала морской блокады американские ВМС перехватили уже более 130 связанных с Ираном торговых судов, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 7 июня, силы CENTCOM перенаправили 132 коммерческих судна и шесть вывели из строя в целях обеспечения соблюдения порядка", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.

В командовании подчеркивают, что "блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах".

Военные США с 13 апреля начали осуществлять блокаду морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов.