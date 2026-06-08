Трамп после иранского удара провел разговор с Нетаньяху

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил журналист Axios Барак Равид.

"Трамп поговорил с Нетаньяху", - написал он в соцсети X со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо.

Ранее Трамп заявлял, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану. По мнению президента США, такой удар мог бы подорвать усилия по урегулированию американо-иранского конфликта.