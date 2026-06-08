Поиск

Трамп после иранского удара провел разговор с Нетаньяху

В миреТрамп призвал Иран после удара по Израилю сфокусироваться на переговорахЧитать подробнее

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил журналист Axios Барак Равид.

"Трамп поговорил с Нетаньяху", - написал он в соцсети X со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо.

Ранее Трамп заявлял, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану. По мнению президента США, такой удар мог бы подорвать усилия по урегулированию американо-иранского конфликта.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Израиль Биньямин Биньямин Нетаньяху Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что Израиль не сможет отказаться от сделки с Ираном

Пашинян заявил, что его партия единолично сформирует правительство

Партия Пашинян набирает 54,64% на выборах в парламент после подсчета 10% голосов

Иран привел ракетные части в полную боеготовность на случай израильского ответа

ЦАХАЛ усилит удары по "Хезболле" в Ливане в ответ на иранскую атаку

Израиль готовит "мощный ответ" на иранскую ракетную атаку

Трамп опасается провала переговоров в случае эскалации конфликта Ирана с Израилем

Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

 Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Журналист Axios сообщил, что Трамп попросит Нетаньяху не бить по Ирану

Тегеран предупредил о более "широком ответе" на американские и израильские атаки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2509 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9794 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов