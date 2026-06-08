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Глава МИД Ирана провел международные контакты на фоне обострения с Израилем

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел в ночь на понедельник телефонные разговоры с представителями властей Катара, Пакистана, Турции, Франции и Великобритании, сообщает The Guardian.

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Целью контактов, по данным иранской стороны, было обсуждение возможной иранской реакции на "постоянные израильские нарушения перемирия в Ливане".

В воскресенье вечером Иран запустил несколько ракет в сторону Израиля. Это был ответ на израильские удары по пригородам столицы Ливана.

Катар и Пакистан выступают посредниками на переговорах по урегулированию конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи Катар Пакистан Турция Франция Великобритания
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