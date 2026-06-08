Аэропорт Имама Хомейни в Тегеране приостановил работу до дальнейшего уведомления

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Имама Хомейни в Тегеране приостановлена до дальнейшего уведомления, передают иранские СМИ.

"Организация гражданской авиации объявила о приостановке всех рейсов данного аэропорта до дальнейшего уведомления", - сообщило агентство "Мехр".

Аэропорт Имама Хомейни, один из двух в столице Ирана, возобновил работу в середине апреля после почти двух месяцев простоя на фоне ближневосточного конфликта.

Ранее Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Как заявили в КСИР, атака была ответом на израильские удары по южным пригородам Бейрута.