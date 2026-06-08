Поиск

Аэропорт Имама Хомейни в Тегеране приостановил работу до дальнейшего уведомления

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Имама Хомейни в Тегеране приостановлена до дальнейшего уведомления, передают иранские СМИ.

В миреТрамп заявил, что Израиль не сможет отказаться от сделки с ИраномТрамп заявил, что Израиль не сможет отказаться от сделки с ИраномЧитать подробнее

"Организация гражданской авиации объявила о приостановке всех рейсов данного аэропорта до дальнейшего уведомления", - сообщило агентство "Мехр".

Аэропорт Имама Хомейни, один из двух в столице Ирана, возобновил работу в середине апреля после почти двух месяцев простоя на фоне ближневосточного конфликта.

Ранее Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Как заявили в КСИР, атака была ответом на израильские удары по южным пригородам Бейрута.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Тегеран аэропорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нетаньяху согласился с просьбой Трампа отложить ответные удары по Ирану

Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в попытке оказать давление на ЦИК

 Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в попытке оказать давление на ЦИК

В МИД Ирана назвали удары по Израилю ответом на нарушения прекращения огня

Трамп заявил, что Израиль не сможет отказаться от сделки с Ираном

 Трамп заявил, что Израиль не сможет отказаться от сделки с Ираном

Пашинян заявил, что его партия единолично сформирует правительство

Партия Пашинян набирает 54,64% на выборах в парламент после подсчета 10% голосов

Иран привел ракетные части в полную боеготовность на случай израильского ответа

ЦАХАЛ усилит удары по "Хезболле" в Ливане в ответ на иранскую атаку

Израиль готовит "мощный ответ" на иранскую ракетную атаку

Трамп опасается провала переговоров в случае эскалации конфликта Ирана с Израилем
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2512 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9795 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов