Суд Эстонии не изменил решение по закону о церквях, который критиковал президент

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Государственный суд Эстонии отверг решение президента страны Алара Кариса не признавать закон о церквях и приходах соответствующим Конституции как несоразмерно ограничивающий свободу объединений и вероисповедания.

Карис дважды отказывался подписывать принятый в 2025 году закон. Президент внес свои предложения по его улучшению, но парламент отказывался их учесть и принял закон в прежнем виде. После этого глава государства передал в Госсуд как в последнюю инстанцию решения вопроса ходатайство о признании закона противоречащим Конституции.

Госсуд в обнародованном в понедельник решении отметил, что принятые парламентом поправки в закон соответствуют Конституции и "не влекут за собой произвольное прекращение деятельности религиозных объединений и, тем самым, не нарушают свободу вероисповедания и объединений", о чем говорил глава государства.

По мнению Госсуда, "указанные главой государства риски можно устранить при применении закона".

При этом шесть из 17 судей Госсуда высказали особое мнение, согласно которому, закон не соответствует принципу правовой ясности, имеющему важное значение для обеспечения основных прав.

После обнародования решения Госсуда канцелярия главы государства сообщила, что президент подписал Закон о церквях и приходах.

В Эстонии закон рассматривается как направленный прежде всего против ЭПХЦ (ранее - Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Он был инициирован правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от ЭПЦ МП расторгнуть связи с Русской православной церковью (РПЦ), сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Свое требование власти обосновали тем, что РПЦ поддерживает спецоперацию России на Украине.

Как прокомментировал юридический советник президента республики Хент Калмо, "президент не оспаривал цель закона - влияние Московского патриархата явно подрывает суверенитет и демократию государств, - но потребовал от судей Верховного суда оценки того, противоречит ли закон статьям 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивающим свободу ассоциаций и религии".

Он напомнил, что "президент также отметил, что до настоящего времени существовали правовые средства предотвращения деятельности влияния, и что проблема заключается не в отсутствии средств, а в их эффективном использовании".