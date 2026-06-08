ЕС ввел санкции против двух лиц и одной организации за подрыв судоходства в Ормузском проливе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС распространил в понедельник санкции на двух физических и одно юридическое лицо "в рамках расширенной правовой базы" в отношении тех, кто причастен к "действиям и политике Ирана, угрожающим свободе судоходства на Ближнем Востоке".

"Эти действия противоречат международному праву и нарушают установленные права как на транзит, так и на мирный проход через международные проливы", - говорится в опубликованном сообщении совета.

В санкционный список внесено региональное командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из провинции Хормозган.

"ВМС КСИР взяли под контроль Ормузский пролив и внедрили систему пошлин, в соответствии с которой суда теперь обязаны предоставлять идентификационные документы, а также информацию о грузе и пункте назначения, в конечном итоге передаваемую в командование провинции Хормозган. Используя эту информацию, командование провинции Хормозган проверяет суда", - объясняют в Брюсселе.

Кроме того, санкции введены против заместителя командующего по политическим вопросам ВМС КСИР и выполняющего функции пресс-секретаря организации Мохаммада Акбарзаде и представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана и члена Торговой палаты Ирана Хамида Хоссейни.

Им вменяется участие в подрыве свободы судоходства в Ормузском проливе.

У лиц, включенных в санкционный режим, замораживаются активы, им запрещается предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно. Кроме того, на всех включенных в список физических лиц распространяется запрет на поездки в ЕС.