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Партия Карапетяна "Сильная Армения" пока не приняла решения о работе в новом парламенте

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Возглавляемый главой ГК "Ташир" Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" пока не принял решения о работе в новом парламенте Армении, сообщила представитель блока Гоар Мелоян.

"Блок "Сильная Армения" пока не имеет политического решения, берем мандаты или нет. Мы также пока не провели всеобъемлющих обсуждений по этому вопросу", - сказала Мелоян на пресс-конференции в среду, добавив, что необходимо дождаться завершения пересчета голосов и обнародования окончательных результатов парламентских выборов.

Мелоян заявила о многочисленных нарушениях во время выборов, применении властями административного ресурса, запугивании и задержаниях. "Только из нашей политической силы были задержаны или арестованы около 700 человек", - сказала Мелоян.

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня. В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%. Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Партии не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования.

Армения Сильная Армения Самвел Карапетян
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