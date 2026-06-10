Трамп заявил об эффективности американской блокады морских портов Ирана

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что ни одно судно не способно миновать блокаду США иранских портов, если только Вашингтон не даст разрешение на прохождение.

"Фейковые СМИ отказываются передавать, насколько эффективна морская блокада США, самая эффективная блокада в истории войн на море. Ничто не может просочиться через нее, если мы того не захотим. Это стена из стали!" - написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

Трамп также заверил, что из-за нее Иран не может заниматься коммерцией, не способен платить жалование военным и оплачивать счета.

Ранее в июне Трамп выразил надежду на скорое решение конфликта с Ираном, но не исключил вероятность затягивания этого процесса, при котором американская блокада в районе Ормузского пролива может продлиться еще несколько месяцев. Трамп подчеркивал, что американские военные продолжат осуществлять в полной мере блокаду иранских портов, пока Вашингтон и Тегеран не добьются финальных договоренностей об урегулировании кризиса.