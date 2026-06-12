Партия "Крылья единства" потребовала от ЦИК Армении признать недействительными итоги выборов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия экс-омбудсмена Армении Армана Татояна "Крылья единства" представила в Центральную избирательную комиссию заявление о признании недействительными итогов парламентских выборов 7 июня.

Партия требует назначения повторного голосования.

"Крылья единства" не преодолели проходной барьер, набрав 2,33% голосов.

Ранее глава партии Татоян заявил о многочисленных случаях "кражи" голосов во время подсчета.

Ранее в пятницу блок "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна представил в Центральную избирательную комиссию заявление о признании недействительными итогов парламентских выборов. "Сильная Армения" также настаивает на проведении второго тура голосования.

В начале недели ЦИК Армении обнародовал уточненные результаты голосования на выборах в парламент 7 июня, окончательные данные будут оглашены 14 июня. В парламент вошли представители партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" (49,825% голосов), партии "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна - 23,281%, блока "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,934%.

"Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. Ей не хватило порядка 60 голосов для вхождения в парламент. После пересчета голосов на ряде участков партия потеряла 213 голосов.

В пятницу глава партии Гагик Царукян заявил, что начинает консультации с другими политическими силами, направленные на защиту справедливости и интересов избирателей, а также на противодействие незаконным действиям властей.

Оппозиция Армении считает, что результаты голосования на парламентских выборах 7 июня не отражают реальную картину, поскольку выявляются многочисленные случаи "кражи" голосов.

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна заявил, что обратится в Конституционный суд для обжалования результатов голосования.