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Казахстан не будет поставлять нефть в Германию в июле и августе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Казахстан не сможет поставлять нефть в Германию в июле и августе по нефтепроводу "Дружба", сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики.

"В настоящее время поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод "Дружба" в направлении Германии временно не осуществляются в связи с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзита. В этой связи экспорт казахстанской нефти в Германию в июле и августе 2026 года не планируется", - сообщило Минэнерго.

Казахстан рассматривает данную ситуацию "как временную и продолжает придерживаться курса на диверсификацию маршрутов поставок нефти на европейские рынки".

С мая Россия прекратила транзит казахстанской нефти по системе "Дружба" в направлении Германии. "Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - говорил вице-премьер Александр Новак. По его словам, казахстанская нефть, которая транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления.

В 2026 году республика планировала отгрузить в Германию порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба". С января по апрель Казахстан отгрузил в Германию по "Дружбе" 1,02 млн тонн нефти. В 2025 году в данном направлении было отгружено 2,1 млн тонн.

Александр Новак Дружба Казахстан Минэнерго
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