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Под санкции ЕС попал белорусский производитель вакуумного оборудования "Изовак"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции в отношении белорусского ООО "Изовак", которое производит вакуумное оборудование и ионные источники), компания включена в 21-й санкционный пакет против России.

"Компания включена в Реестр военно-промышленного комплекса России. Компания "Изовак" вместе со своими дочерними компаниями поставляла продукцию российским оборонным подрядчикам на сумму около 200 миллионов долларов США (...), таким образом, оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военной техники и оборудования", - говорится в обосновании решения в журнале ЕС.

ООО "Изовак" действует с 1993 года и специализируется на вакуумных технологиях и оборудовании для производства электроники. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий (ПВТ). На сайте ПВТ сообщается, что технологии и оборудование компании используются в производственной цепочке продуктов Apple Inc., Samsung, LG, Sharp, Huawei. Продукты компании поставляются в страны Северной Америки, Европейского союза, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ.

Евросоюз Изовак Белоруссия
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