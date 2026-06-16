CNN сообщил о снятии морской блокады с Ирана 19 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) снимет морскую блокаду Ирана в пятницу, 19 июня, сообщает CNN, ссылаясь на информированный источник.

По его данным, американские военные получили директиву снять блокаду в районе Ормузского пролива после того, как 19 июня пройдет официальная церемония подписания меморандума о начале урегулирования ближневосточного кризиса между США и Ираном.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум в электронном формате. Ожидается, что официальная церемония подписания документа пройдет 19 июня в Швейцарии.

CNN напоминает, что Трамп заявил в минувшее воскресенье, что после соглашения с Тегераном санкционирует "немедленное снятие военно-морской блокады США" с иранских портов. Позже в воскресенье он сказал: "С открытием пролива после подписания соглашения в пятницу в целях разминирования нефть снова будет поступать в оба конца для региона и всего мира!"

Трамп отдал приказ о блокаде в середине апреля, примерно через шесть недель после начала военного конфликта с Ираном.

По данным CENTCOM, с начала действия блокады 13 апреля американские вооруженные силы перенаправили 142 коммерческих судна, соблюдавших блокаду, и вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее. Блокада применялась против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.