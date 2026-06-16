Партия экс-президента Армении Саргсяна назвала итоги выборов сфальсифицированными

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Армении оппозиционная Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна заявила, что результаты выборов в парламент 7 июня были сфальсифицированы и не могут стать легитимным источником власти. Партия Саргсяна в выборах не участвовала.

"7 июня в Армении выборы не состоялись. Состоялась фальсификация выборов, преступное деяние, спланированное заранее, осуществленное централизованным руководством и увенчанное прямым вмешательством главы режима, направленное на узурпацию воли народа", - заявила Республиканская партия Армении (РПА).

По утверждению РПА, широкое использование административных ресурсов, запугивание государственных и муниципальных служащих, политические преследования и аресты оппозиционных деятелей и активистов, преднамеренный паралич штабов оппозиции, превращение государственных и проправительственных СМИ в инструмент дискредитации, откровенная фальсификация голосов и искажение результатов голосования на избирательных участках - все это звенья общей централизованно управляемой преступной программы.

"Это не серия отдельных нарушений, а системное избирательное мошенничество, осуществляемое силой государственного аппарата. Официальная картина, которая сложилась, не отражает результатов выборов, а является открытым захватом власти партией "Гражданский договор"", - заявили в РПА.

Республиканская партия заявляет, что официальные результаты выборов 7 июня являются "ложными, ничтожными и не отражают волю армянского народа", сформированный на основе этих результатов парламент "не является представительным органом народа, а представляет собой совокупность узурпированных мандатов, лишенных какой-либо демократической легитимности".

"Республиканская партия не признает сформированное таким образом Национальное собрание и созданное им правительство законным выражением воли армянского народа.

Политическая и юридическая ответственность за погружение страны в глубокий внутренний политический кризис и все его возможные последствия лежит на самом Николе Пашиняне, который, стремясь любой ценой удержать власть, нарушил конституционное право народа на голосование и поставил под угрозу основы армянской государственности", - говорится в заявлении.

Республиканская партия призывает "все политические силы национально-государственной ответственности и каждого гражданина преодолеть разногласия и объединиться вокруг одной цели: восстановить узурпированный выбор народа и защитить государственность Армении".

"Мы будем последовательно и бескомпромиссно бороться исключительно силой Конституции, закона и демократических принципов, в защиту избирательных прав граждан, интересов государственности Республики Армения и основополагающих ценностей демократии. Сфальсифицированные выборы не могут и не станут легитимным источником власти", - заявили в партии.

ЦИК Армении 14 июня огласил окончательные результаты парламентских выборов 7 июня. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,7456% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство.

Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала 23,2710% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,9231%.

"Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,893%.

В голосовании приняли участие 1 476 769 человек, или 58,9% избирателей.

Оппозиционных силы, принявшие участие в выборах, требуют аннулирования результатов выборов, проведения нового голосования, поскольку, по их словам, избирательный процесс проходил с многочисленными нарушениями.