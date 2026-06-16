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Соглашение с США предусматривает ослабление и снятие санкций против Ирана и разморозку его активов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов.

"США обязуются, что сразу после подписания меморандума о взаимопонимании и до даты отмены санкций министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции, их производных, а также все связанные с этим услуг, включая банковские, страховые, транспортные и им подобные", - говорится в тексте, который распространил во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Из текста следует, что "в сроки, согласованные в рамках окончательного соглашения, США обязуются прекратить применение всех санкций, как первичных, так и вторичных, действующих в отношении Ирана".

Кроме того, "США обязуются, что ввиду прогресса на переговорах по достижению окончательного соглашения, замороженные средства и активы Исламской Республики Иран будут разблокированы и станут полностью доступными, - отмечается в тексте. - Эти средства будут использованы для всех видов платежей, определенных Центральным банком Исламской Республики Иран, и будут полностью доступны для использования".

"США и их региональные партнеры обязуются разработать план по восстановлению и развитию Ирана, обеспечив финансирование в размере не менее $300 млрд. Механизм реализации этого плана, как часть окончательного соглашения, будет разработан в течение 60 дней", - говорится в тексте меморандума.

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Иран США
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