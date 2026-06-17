Аракчи ознакомил Лаврова с деталями меморандума Ирана и США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил подробности меморандума Тегерана и Вашингтона, передает в среду агентство ИРНА.

"Во время разговора глава МИД Ирана объяснил детали меморандума и отметил, что на США лежит ответственность за выполнение должным образом его пунктов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Аракчи также подчеркнул важность "полного прекращения" боевых действий со стороны Израиля в отношении Ливана.

Согласно ИРНА, министры согласились с необходимостью продолжать дипломатическое сотрудничество со странами региона для стабилизации ситуации и безопасности.