Трамп заявил, что не обязан ставить подпись под меморандумом США и Ирана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он мог бы участвовать в церемонии подписания американо-иранского меморандума, но в его обязанности как лидера страны это не входит.

"Я мог бы принять участие. Это меморандум о взаимопонимании. Это очень важно, но это не тот формат документа, под которым я обязан был бы подписываться", - сказал Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, мог ли он участвовать в подписании соглашения о начале урегулирования кризиса.

Ранее Трамп на той же пресс-конференции предположил, что меморандум могут подписать в четверг или пятницу.

Тем не менее портал Axios со ссылкой на источники передавал, что США, Иран и страны-посредники изучают вариант провести подписание американо-иранского меморандума не в пятницу на встрече представителей сторон, а в среду в дистанционном формате.

До этого высокопоставленный член американской администрации заявлял, что Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум в электронной форме еще в воскресенье. В то же время один из источников Axios опроверг эту информацию, другой сказал, что эта церемония была, и за ней последует вторая.