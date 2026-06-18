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Вэнс заявил, что ему ничего не известно о злости Нетаньяху из-за соглашения США и Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ему ничего не известно о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пришел в ярость из-за соглашения между Ираном и США.

"Это не отражает мои разговоры с ним, но, возможно, он говорит кому-то другому то, что не говорит мне", - сказал он в четверг на брифинге, комментируя сообщения СМИ о том, что Нетаньяху "пришел в ярость" из-за сделки и вступил в конфликт с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Вэнса, "президент ожидает, что все наши друзья - израильтяне, арабы в регионе - будут работать вместе, чтобы довести эту сделку до конца".

"Но что меня беспокоит: люди в кабинете Биби нападают на сделку и лично на президента США", - сказал вице-президент США.

Он отметил, что, "во-первых, Дональд Трамп - единственный глава государства в мире, который сейчас симпатизирует Израилю, и он глава мировой сверхдержавы". "Будь я в израильском кабинете, я бы не стал нападать на единственного мощного союзника, который у меня остался", - подчеркнул Вэнс.

Во-вторых, сказал он, "за последние три месяца две трети оборонительного вооружения, защищавшего вашу родину (Израиль - ИФ), были созданы американскими руками и оплачены американскими налогоплательщиками".

"Проблема Израиля - не Дональд Трамп. И любому в Израиле, кто думает, что их главная проблема - президент США, нужно проснуться и осознать реальность, в которой находится их страна", - заключил Вэнс.

Ранее ряд консервативных политиков в Израиле выступили с жесткой критикой соглашения, достигнутого между США и Ираном. Ряд СМИ, в свою очередь, сообщили, что Нетаньяху "был в ярости" и поссорился с Трампом во время телефонного разговора.

США Израиль Биньямин Нетаньяху Джей Ди Вэнс Дональд Трамп
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