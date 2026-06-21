Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана. Об этом сообщил в социальной сети X его помощник Люк Шредер.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию", — написал он.

Ранее Вэнс заявлял, что может отправиться в Швейцарию "в течение пары дней". При этом вице-президент подчеркнул, что поездка не связана с техническими переговорами, а направлена на обсуждение "более глобальных тем".

Визит Джей Ди Вэнса в Швейцарию проходит на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Ожидается, что в ходе встреч будут затронуты ключевые международные вопросы.