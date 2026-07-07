Сокращение военного присутствия США в Европе станет одной из главных тем саммита НАТО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Большая часть обсуждений на открывающемся во вторник в Анкаре двухдневном саммите НАТО будет, как ожидается, посвящена уровню военного присутствия США в Европе, передает Associated Press.

Этой теме будет посвящена большая часть рабочей сессии, которая продлится в течение трех часов. Европейские союзники и Канада захотят получить гарантии или, по крайней мере, ясность относительно намерений Вашингтона по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении численности войск, отмечает агентство.

В июне Пентагон объявил о шестимесячном пересмотре масштабов американского военного присутствия в Европе, по итогам которого предполагается сокращение сил и средств, выделенных Североатлантическому альянсу. В этой связи будут рассмотрены вопросы об увеличении союзниками США расходов на оборону, которые заставят НАТО взять на себя большую ответственность за обеспечение безопасности на европейском театре военных действий.

По данным американских чиновников, Соединенные Штаты могут сократить выделяемые НАТО в случае кризисных ситуаций силы, в том числе уменьшить количество истребителей F-16 и F-15 на треть, стратегических бомбардировщиков - в два раза, а также сократить количество предоставляемых самолетов-заправщиков и вывести из европейского региона подводную лодку с баллистическими ракетами и атомный авианосец. Администрация Трампа уже объявила о выводе около 5 тыс. военнослужащих из Германии в течение шести-двенадцати месяцев и отменила запланированное на этот год развертывание в Европе дивизиона ракет дальнего действия.

Эксперты американского Совета по международным отношениям отмечают, что европейцы надеялись на взаимосогласованный процесс принятия на себя большей части оборонных обязательств в рамках того, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби назвал "НАТО 3.0" - нечто вроде "дорожной карты" для структурированного перехода. После этих недавних заявлений они обеспокоены тем, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке выведут войска, не дожидаясь, пока Европа заполнит пробелы в своих оборонных возможностях.

По мнению экспертов, эти пробелы в европейских возможностях, в частности, включают в себя разведку с использованием спутников и системы раннего предупреждения с воздуха, противовоздушную и противоракетную оборону, огневую поддержку дальнего действия, кибербезопасность, искусственный интеллект и средства радиоэлектронной борьбы.

Еще одной темой на саммите должно стать продолжение помощи НАТО Украине. На пресс-конференции накануне саммита генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркнул, что "союзники и партнеры по НАТО должны продолжать обеспечивать Украину всем необходимым, (...) потому что безопасность Украины тесно связана с нашей собственной".

На прошлой неделе постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Штаты ожидают решения по существенной поддержке Украины на предстоящем саммите.

"Заявления, я думаю, со стороны США и союзников будут существенными", - сказал он журналистам.

"Вы увидите, как каждый сделает свой шаг вперед", - добавил Уитакер.

Кроме того, на саммите предполагается обсуждение не включенных в повестку дня вопросов о последствиях американской военной операции против Ирана. Ожидается, что США представят планы действий по реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного Вашингтоном и Тегераном, в том числе по вопросу обеспечения свободы судоходства в Ормузском