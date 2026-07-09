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Германия все же закупит у США ракеты Tomahawk и разместит на своей территории

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Берлин договорился с Вашингтоном о покупке крылатых ракет Tomahawk, которые будут развернуты в германии, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщают западные СМИ.

"За счет этого мы покончим с критической стратегической уязвимостью в нашей обороне. Одновременно с тем мы ведем работы над аналогичными европейскими системами вооружений и над их размещением в Европе", - сказал он и уточнил, что встречался с представителями американской стороны "на полях" саммита НАТО в Анкаре для достижения договоренностей по Tomahawk.

В конце апреля, после критики Мерцем военной операции США против Ирана, американский президент Дональд Трамп заявлял о выводе не менее 5 тысяч военных из Германии. Тогда же Мерц говорил, что США пока не будут размещать ракеты Tomahawk в ФРГ, но подчеркнул, что это решение не связано с последствиями его высказываний о ситуации вокруг Ирана.

Германия Дональд Трамп Иран НАТО Фридрих Мерц США Tomahawk
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