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Санду проведет встречи с депутатами по кандидату в премьер-министры Молдавии 10 и 11 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на должность премьер-министра 10 и 11 июля, сообщила пресс-служба президента.

В пятницу на 10:00 назначена встреча с парламентской фракцией партии "Демократия дома", - 11:00 - "Нашей партии", 13:00 - "Альтернативы", 14:00 - Партии коммунистов и 15:00 -Партии социалистов.

На субботу намечена только одна встреча, в 10:00 с парламентской фракцией правящей партии "Действия и солидарности", основателем и неформальным лидером которой до сих пор остается Санду.

Ранее три из пяти оппозиционных партий в Молдавии отказались участвовать в консультациях по выдвижению кандидатуры нового премьер-министра. Они требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что партия не будет участвовать в консультациях по назначению нового премьера, о которых объявила Санду. По его словам, ПСРМ, "не видит смысла в действиях, которые носят формальный характер и призваны лишь имитировать соблюдение Конституции".

Об отказе от участия в консультациях заявила и партия "Национальное альтернативное движение" (MAN), которую возглавляет мэр Кишинева Ион Чебан.

Партия "Демократия дома" также отказалась от участия в консультациях. Ее лидер Василий Костюк заявил, что фракция, которая насчитывает шесть депутатов, придет к зданию администрации президента, чтобы провести в это время акцию протеста против властей.

Председатель правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), спикер парламента Игорь Гросу заявил 9 июля, что на консультациях партия предложит кандидата на пост премьера. Среди обсуждаемых кандидатур - нынешний министр образования Дан Перчуни и бизнесмен и инвестор Василий Тофан. По словам Гросу, главной задачей будущего премьера станет продолжение европейского курса Молдавии и реализация целей, поставленных на предстоящий период.

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке 3 июля. В отставку ушло и все правительство, но чиновники исполняет обязанности до утверждения нового состава кабинета министров. Президент обязан выдвинуть кандидата на пост премьер-министра после проведения консультаций со всеми парламентскими фракциями.

Игорь Гросу Игорь Додон Майя Санду Молдавия Александр Мунтяну
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