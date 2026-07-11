Fars узнало, что Иран не желает вести переговоры с США, пока они не изменят свою линию поведения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Иранские власти не настроены на переговоры с США, пока американская администрация не изменит свой подход к диалогу, сообщает в субботу Fars со ссылкой на источник.

"Исламская Республика Иран не подавала никаких запросов на переговоры с США. Никаких переговоров не будет до тех пор, пока американская сторона не изменит свою позицию", - цитирует агентство слова источника.

Он опроверг сообщения, будто Тегеран просил Вашингтон о переговорах.

Ранее телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, зятю Джареду Кушнеру, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и госсекретарю Марко Рубио продолжать переговорный процесс; по сообщению CBS, стороны могли возобновить обсуждения в субботу в Омане.

В Оман в субботу прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи для обсуждения ситуации в Ормузском проливе и бесед о создании механизмов по безопасному перемещению судов на этом ключевом морском пути. Этому визиту предшествовали предварительные консультации Тегерана и Маската о мерах обеспечения судоходства через этот транспортный коридор, которые бы соответствовали положениям меморандума Ирана и США.