Иран и Оман будут продолжать переговоры по Ормузскому проливу

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Представители Ирана и Омана по итогам переговоров в Маскате договорились продолжить взаимодействие по вопросу судоходства в Ормузском проливе, сообщает МИД Омана.

"Стороны договорились о продолжении на техническом и политическом уровне переговоров для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в субботу в соцсети Х.

Тем временем телеканал CNN сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что Оман на субботней встрече выдвинул предложение об организации движения судов в проливе по двум отдельным контролируемым маршрутам. Отмечается, что пока это решение не было окончательно согласовано.