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Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили по телефону развитие региональной ситуации

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и его пакистанский коллега Исхак Дар в воскресенье обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке, сообщает Tasnim.

"Стороны обменялись мнениями о развивающейся региональной ситуации", - передает агентство.

По данным Tasnim, Дар призвал Иран и США добиваться деэскалации, проявлять сдержанность, как предписано в подписанном Тегераном и Вашингтоном меморандуме о взаимопонимании. Министр отметил, что лишь дипломатия позволит решить разногласия и установить мир в регионе.

Дар добавил, что Пакистан, играющий роль посредника в контактах Ирана и США, продолжит содействовать миру и стабильности в регионе.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану в ответ на обстрел иранцами торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе. Иран нанес ответные удары.

Позднее представитель парламентского комитета Ирана по национальной безопасности Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от управления Ормузским проливом. "Мы силой взяли под контроль Ормузский пролив и мы силой удержим контроль над ним", - написал он в соцсети X.

Хроника 28 февраля – 12 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан Аббас Аракчи Исхак Дар
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