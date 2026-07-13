Поиск

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель получил еще два года тюрьмы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Районный суд Сеула признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля виновным в нарушении закона о политических фондах, сообщает в понедельник агентство Yonhap.

Следствие установило, что экс-президент бесплатно заказал 14 опросов общественного мнения в период с апреля 2021 года по март 2022 года от бизнесмена Мён Тэ Кюна, являющегося создателем организации Future Korea Research Institute.

Нарушение состояло в том, что президент, в обмен на бесплатные опросы, пообещал поддержать кандидатуру бизнесмена в парламент.

В связи с этим Юн Сок Еля приговорили к еще двум годам тюрьмы и к конфискации около 13,96 млн вон (примерно $9,3 тыс.).

Бизнесмен ранее уже был замешан в скандалах с консервативными южнокорейскими политиками. Он обвиняется в проведении непроверенных опросов, которые могли повлиять на результаты выборов.

В феврале суд Южной Кореи приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы по делу о введении в стране военного положения в 2024 году. Решение о введении военного положения вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге Юн Сок Ель согласился отменить распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента.

Юн Сок Ель Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посла РФ вызовут в МИД Франции из-за кибератак

 Посла РФ вызовут в МИД Франции из-за кибератак

Алиев заявил о полной нормализации отношений между РФ и Азербайджаном

Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 июля

Индексы США выросли в пятницу

 Индексы США выросли в пятницу

Иран наносит ответные удары по базам США в Иордании и Бахрейне

 Иран наносит ответные удары по базам США в Иордании и Бахрейне

Удары США по Ирану продолжаются уже более трех часов

В Конгрессе США призывают принять законопроект Грэма об усилении санкций против РФ

 В Конгрессе США призывают принять законопроект Грэма об усилении санкций против РФ

Тегеран осуждает атаки со стороны Вашингтона и предостерегает соседние страны от содействия им

CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе

 CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3069 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10490 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов