Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель получил еще два года тюрьмы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Районный суд Сеула признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля виновным в нарушении закона о политических фондах, сообщает в понедельник агентство Yonhap.

Следствие установило, что экс-президент бесплатно заказал 14 опросов общественного мнения в период с апреля 2021 года по март 2022 года от бизнесмена Мён Тэ Кюна, являющегося создателем организации Future Korea Research Institute.

Нарушение состояло в том, что президент, в обмен на бесплатные опросы, пообещал поддержать кандидатуру бизнесмена в парламент.

В связи с этим Юн Сок Еля приговорили к еще двум годам тюрьмы и к конфискации около 13,96 млн вон (примерно $9,3 тыс.).

Бизнесмен ранее уже был замешан в скандалах с консервативными южнокорейскими политиками. Он обвиняется в проведении непроверенных опросов, которые могли повлиять на результаты выборов.

В феврале суд Южной Кореи приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы по делу о введении в стране военного положения в 2024 году. Решение о введении военного положения вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге Юн Сок Ель согласился отменить распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента.