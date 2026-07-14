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В ДР Конго число жертв вспышки лихорадки Эбола достигло 719

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Демократической Республике Конго от лихорадки Эбола с начала ее последней вспышки в мае умерли уже не менее 719 человек, сообщают европейские СМИ.

По ситуации на 12 июля, были подтверждены 1963 случая заражения этим вирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что действительное число жертв и заболевших может быть в разы выше. "Мы полагаем, что масштаб вспышки минимум в 2-4 раза больше официальных данных", - сказал исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Чикве Ихеквеазу.

Он также посетовал, что ВОЗ получает лишь 40% от финансирования, которое требуется для эффективной борьбы с вирусом. Ранее в ВОЗ сообщали, что для этих целей нужно $115 млн.

ВОЗ ДР Конго Эбола Чикве Ихеквеазу
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