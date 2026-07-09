Поиск

В ДР Конго 600 человек скончались вследствие заражения вирусом Эбола

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Не менее 600 человек скончались в Демократической республике Конго (ДРК) вследствие заражения вирусом Эбола, сообщает в четверг Associated Press (АР) со ссылкой на представителей местных властей.

По их данным, на настоящий момент подтверждены 1759 случаев заражения, и по свидетельствам медиков ситуация продолжает осложняться. Особенно сложной ситуация остается в провинции Итури, расположенной на востоке ДРК.

Между тем, АР отмечает, что многие врачи в этой провинции угрожают прекращением работы, поскольку им задерживают выплату зарплат. Они уже проинформировали об этом как провинциальное, так и столичное руководство.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом. Затем она распространилась на восточные конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на Уганду.

ДР Конго Эбола
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Иранские военные атаковали ЗРК Patriot в Кувейте и топливные склады в Бахрейне

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

 США сообщили об ударах по 90 целям для защиты судоходства в Ормузе

Казахстан опроверг сообщения об использовании своей территории для запуска дронов по РФ

США нанесли ракетный удар по северо-востоку Ирана

Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

 Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

Иран ответил ударами по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2989 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10412 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов