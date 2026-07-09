В ДР Конго 600 человек скончались вследствие заражения вирусом Эбола

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Не менее 600 человек скончались в Демократической республике Конго (ДРК) вследствие заражения вирусом Эбола, сообщает в четверг Associated Press (АР) со ссылкой на представителей местных властей.

По их данным, на настоящий момент подтверждены 1759 случаев заражения, и по свидетельствам медиков ситуация продолжает осложняться. Особенно сложной ситуация остается в провинции Итури, расположенной на востоке ДРК.

Между тем, АР отмечает, что многие врачи в этой провинции угрожают прекращением работы, поскольку им задерживают выплату зарплат. Они уже проинформировали об этом как провинциальное, так и столичное руководство.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом. Затем она распространилась на восточные конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на Уганду.