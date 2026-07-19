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Казахстан оценивает причиненный в результате атак на танкеры ущерб

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Казахстан оценивает нанесенный в результате атак на танкеры близ морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ущерб, оставляет за собой право требовать его возмещения, говорится в заявлении МИД республики.

"В настоящее время Республика Казахстан осуществляет всестороннюю оценку причиненного ущерба. По ее итогам Казахстан оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении причиненного ущерба", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении.

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В нем отмечается, что Казахстан подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования конфликтов.

"Казахстан подтверждает свою приверженность принципам международного права, свободе судоходства и обеспечению надежного функционирования международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов", - резюмируется в заявлении.

В воскресенье, 19 июля, сообщалось, что два танкера ASIA (нефть компании "Тенгизшевройл" (Сhevron)) и NISSOS IOS (нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз") подверглись атаке БПЛА во время погрузки на терминале КТК.

Накануне в министерстве энергетики Казахстана сообщали "Интерфаксу", что, по имеющейся информации, 17 июля беспилотник атаковал танкер Nordic Zenith. Судно направлялось в порт для заливки сырья и находилось пустым.

Казахстан КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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