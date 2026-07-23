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Премьер Пакистана назвал неприемлемыми атаки хуситов на суда в Красном море

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом осудил атаки хуситов на саудовские танкеры.

"Я решительно осудил атаки хуситов на саудовские нефтяные танкеры в Красном море. Подобные действия недопустимы. Они нарушают международное право, угрожают свободе судоходства и подрывают мир и безопасность в регионе", - написал Шариф в соцсети X.

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Премьер выразил солидарность с Саудовской Аравией и заявил, что Пакистан готов оказать твердую поддержку королевству "в эти непростые времена".

Шариф добавил, что в разговоре стороны договорились продолжить вести совместную работу для обеспечения мира, безопасности и стабильности, а также свободы судоходства в Красном море, Ормузском проливе и регионе в целом.

Исламабад и Эр-Рияд давно поддерживают отношения в сфере экономики и обороны. Так, в сентябре 2025 года премьер Пакистана и кронпринц Саудовской Аравии подписали стратегическое оборонное соглашение, согласно которому королевству может быть открыт доступ к пакистанскому ядерному оружию. Саудовская Аравия, в свою очередь, предоставляет Пакистану финансовую помощь и поставляет нефть.

Пакистан Шахбаз Шариф Красное море хуситы
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