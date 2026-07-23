Рубио считает, что Иран втянул хуситов в конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на то, что йеменские хуситы решат не ввязываться в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

"Я надеюсь на деэскалацию, потому что, по моему мнению, хуситов просто втянули в это иранцы", - приводит его слова CNN в четверг.

По словам Рубио, длительное время хуситы "разумно оставались в стороне" от конфликта между США и Ираном. Однако, по мнению госсекретаря, теперь они - участники конфликта, так как наносят удары по судам партнера США - Саудовской Аравии.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США пойдут на военные меры, если хуситы снова будут атаковать суда в Красном море. При этом он отметил, что Вашингтон будет считать Иран виновным в этих атаках, "так как хуситы - подчиненная Ирану сила".

Ранее на этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Впоследствии хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море.