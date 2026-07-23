Поиск

Рубио считает, что Иран втянул хуситов в конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на то, что йеменские хуситы решат не ввязываться в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

"Я надеюсь на деэскалацию, потому что, по моему мнению, хуситов просто втянули в это иранцы", - приводит его слова CNN в четверг.

По словам Рубио, длительное время хуситы "разумно оставались в стороне" от конфликта между США и Ираном. Однако, по мнению госсекретаря, теперь они - участники конфликта, так как наносят удары по судам партнера США - Саудовской Аравии.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что США пойдут на военные меры, если хуситы снова будут атаковать суда в Красном море. При этом он отметил, что Вашингтон будет считать Иран виновным в этих атаках, "так как хуситы - подчиненная Ирану сила".

Ранее на этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Впоследствии хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Марко Рубио Иран хуситы Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенат отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном

Что произошло за день: четверг, 23 июля

ЕС вводит санкции против российских производителей беспилотников большой дальности

В пакет санкций ЕС добавили базу для запрета на выдачу виз военным из РФ

Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

 Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

Новые европейские санкции против РФ касаются 48 физлиц и 170 юрлиц

Санкции ЕС коснулись трех НПЗ в России и крупного НПЗ в Белоруссии

Генсек ООН заявил, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля

В КСИР обвинили США в использовании перемирия для восполнения боеприпасов и нефти

Лукашенко договорился о поставках мяса и молока в Узбекистан и рабочей силы для Белоруссии

 Лукашенко договорился о поставках мяса и молока в Узбекистан и рабочей силы для Белоруссии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3297 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10707 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов