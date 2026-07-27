ЕС направит самолеты и пожарных во Францию и Испанию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что Евросоюз через механизм гражданской защиты помогает Франции и Испании бороться с лесными пожарами, из-за которых потребовалась эвакуация более чем 300 тысяч человек.

"Во Францию ЕС направил семь самолетов и четыре вертолета из Чехии, Хорватии, Германии, Португалии, Словакии, Швеции и Турции. Большинство этой воздушной техники входит в состав противопожарного флота (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ИФ) RescEU. Для Испании ЕС мобилизовал шесть самолетов из Греции, Италии и Турции, а также направил 134 пожарных и 41 транспортное средство из Португалии", - говорится в коммюнике.

Спутниковая служба ЕС Copernicus предоставляет карты оперативных действий в чрезвычайных ситуациях для поддержки реагирования на местах.

"Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает тесный контакт с французскими и испанскими властями, чтобы оценить, какая дополнительная поддержка может быть мобилизована, а представитель Европейской комиссии находится в Бордо с целью помочь национальным властям скоординировать помощь ЕС", - сказано в сообщении.

Еврокомиссия напомнила, что в рамках мер Евросоюза по подготовке к сезону лесных пожаров нынешнего года пожарные команды из других европейских стран были предварительно размещены во Франции и Испании еще до начала пожаров, что позволило им немедленно усилить национальные службы реагирования.

Когда государство обращается за помощью через механизм гражданской защиты ЕС, запрос направляется всем 37 странам-участницам этой платформы солидарности. Каждая из них может предложить самолеты, вертолеты, пожарные команды, оборудование или экспертов, а ЕК координирует и софинансирует их развертывание.

В случае, когда этих национальных предложений недостаточно, ЕС может использовать свой собственный стратегический резерв RescEU, который включает флот из 22 самолетов и пяти вертолетов.