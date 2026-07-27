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CENTCOM сообщил о перехвате с середины июля уже 17 судов, связанных с Ираном

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВМС США с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 17 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из него, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM.

"Силы CENTCOM перенаправили 17 коммерческих судов, вывели из строя два судна и взяли на абордаж еще два, чтобы обеспечить соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

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Иран США CENTCOM
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