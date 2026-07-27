Поиск

Правительство Йемена призвало мировое сообщество оказать сопротивление Ирану

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы хуситы действуют в интересах Ирана, международному сообществу нужно оказать Ирану сопротивление и не дать ему реализовать планы в отношении Йемена, заявил министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни. Об этом сообщает "Аль-Арабийя".

"Хуситы усугубили страдания йеменского народа, став послушным инструментом в руках Корпуса стражей Исламской революции для достижения региональных интересов Тегерана", - сказал министр.

Он добавил, что недавние действия хуситов в Красном море и у Баб-эль-Мандебского пролива - объявление блокады портов Саудовской Аравии и атаки на саудовские суда - свидетельствуют о том, что конфликт вышел за пределы Йемена и перестал быть сугубо региональным.

"Речь идет об обеспечении международной морской безопасности и о том, чтобы не допустить использования йеменской территории для шантажа международного сообщества и создания угрозы глобальной торговле", - подчеркнул министр.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских портов и атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам нефтяной инфраструктуры на территории королевства.

Хроника 28 февраля – 27 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Йемен Саудовская Аравия хуситы Муаммар аль-Эрьяни
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 27 июля

Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

 Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

Россельхознадзор пресек попытку ввоза армянских роз через Белоруссию

Пашинян и Путин по телефону обсудили проблемы в экономических отношениях

Трамп не будет долго ждать результатов переговоров с Ираном

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Черногория отменила безвизовый режим для россиян с 1 ноября

 Черногория отменила безвизовый режим для россиян с 1 ноября

Котировки Brent остаются в минусе и торгуются у $90,61 за баррель

Макрон прибудет в Жиронду на место крупнейшего пожара

 Макрон прибудет в Жиронду на место крупнейшего пожара

Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате БПЛА, запущенных из Ирака
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3350 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10765 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов