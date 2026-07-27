Правительство Йемена призвало мировое сообщество оказать сопротивление Ирану

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы хуситы действуют в интересах Ирана, международному сообществу нужно оказать Ирану сопротивление и не дать ему реализовать планы в отношении Йемена, заявил министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни. Об этом сообщает "Аль-Арабийя".

"Хуситы усугубили страдания йеменского народа, став послушным инструментом в руках Корпуса стражей Исламской революции для достижения региональных интересов Тегерана", - сказал министр.

Он добавил, что недавние действия хуситов в Красном море и у Баб-эль-Мандебского пролива - объявление блокады портов Саудовской Аравии и атаки на саудовские суда - свидетельствуют о том, что конфликт вышел за пределы Йемена и перестал быть сугубо региональным.

"Речь идет об обеспечении международной морской безопасности и о том, чтобы не допустить использования йеменской территории для шантажа международного сообщества и создания угрозы глобальной торговле", - подчеркнул министр.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских портов и атаковали два саудовских танкера в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам нефтяной инфраструктуры на территории королевства.