Кувейт пообещал ответные меры после атак БПЛА на страну

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Кувейт оставляет за собой право на ответные меры после атаки беспилотников на страну, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на МИД страны.

"Кувейт заявил, что оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своей безопасности, интересов и ресурсов", - говорится в публикации.

Ранее МИД Кувейта "осудил продолжающуюся агрессию Ирана после того, как сегодня ранее атака беспилотников была направлена против жизненно важных объектов", передает телеканал.

В министерстве заявили, что атаки Ирана являются грубым нарушением суверенитета Кувейта и свидетельствуют о "решимости продолжать враждебный курс".

Ранее сообщалось, что в Кувейте была предотвращена атака БПЛА, предположительно, из Ирана. "Вооруженные силы Кувейта рано утром в субботу по местному времени перехватили беспилотные угрозы в своем воздушном пространстве", - сообщил CNN со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

По данным телеканала, атаки, которые кувейтские власти назвали "иранской агрессией", поразили правительственный объект в северной части страны, а также гражданские автомобили.

О пострадавших не сообщалось, однако атаки привели к некоторому материальному ущербу из-за падения обломков, говорится в заявлении Минобороны Кувейта.