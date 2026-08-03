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В Тегеране предложили урегулировать ситуацию в Йемене отдельно

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сложную ситуацию в Йемене надо урегулировать отдельно от конфликта, который ведут Иран и США, заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"Проблема Йемена связана с ним самим. Как мы уже говорили, вопрос Йемена нужно решать путем диалога. Связывать любую тему с войной против Ирана - это уклонение от ответственности", - сказал он и добавил, что нынешний конфликт в регионе создали США и ответственность за всё происходящее должны нести Вашингтон и его союзники.

По словам Багаи, Китай беспокоит развитие событий в регионе, Пекин прилагает усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. При этом, уточнил Багаи, новых посредников в контактах между США и Ираном нет. Он упомянул о посреднических усилиях Катара и Пакистана.

У Тегерана нет планов в эти дни принимать какие-либо делегации из других стран или направлять свои за рубеж для продолжения дипломатических усилий, отметил представитель МИД.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде в отношении саудовских судов и атаковали саудовские танкеры в Красном море, а позднее заявили об ударах по объектам компании Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта убедить хуситов свернуть военную активность пока безуспешны.

Хроника 28 февраля – 03 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен Иран Saudi Aramco МИД США Исмаил Багаи
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