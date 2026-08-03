Молдавия к 2030 году увеличит расходы на оборону до 1% от ВВП

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до одного процента от ВВП, это предусмотрено в проекте программы реализации стратегии национальной обороны на 2026-2030 годы, которая разработана Министерством обороны и будет включена в повестку дня правительства.

Документ предусматривает укрепление национальной устойчивости, модернизацию армии, развитие военного потенциала, инвестиции в стратегическую инфраструктуру и кибербезопасность, а также расширение сотрудничества с зарубежными партнёрами. Проект документа также включает модернизацию военной инфраструктуры, разработку оперативной системы ПВО, оснащение армии техникой, совместимой с техникой стран-партнеров, реконструкцию военного городка в пригороде Кишинева - Бэчой.

Среди основных угроз для республики авторы документа отмечают украинский конфликт и риск его расширения в сторону границ Молдавии, "российское военное присутствие в приднестровском регионе, гибридные атаки, кампании дезинформации и кибератаки". Кроме того, к факторам, которые могут отрицательно повлиять на национальную безопасность, авторы относят распространение вооружений, изменение климата и стихийные бедствия.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) и официальных отчетов, расходы Молдавии на оборону в настоящее время составляют около чуть менее 2 млрд леев (около $115 млн), или 0,6-0,65% от ВВП. В 2020 году расходы Молдавию на оборону составляли менее $50 млн, или 0,3% от ВВП.