Поиск

Молдавия к 2030 году увеличит расходы на оборону до 1% от ВВП

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до одного процента от ВВП, это предусмотрено в проекте программы реализации стратегии национальной обороны на 2026-2030 годы, которая разработана Министерством обороны и будет включена в повестку дня правительства.

Документ предусматривает укрепление национальной устойчивости, модернизацию армии, развитие военного потенциала, инвестиции в стратегическую инфраструктуру и кибербезопасность, а также расширение сотрудничества с зарубежными партнёрами. Проект документа также включает модернизацию военной инфраструктуры, разработку оперативной системы ПВО, оснащение армии техникой, совместимой с техникой стран-партнеров, реконструкцию военного городка в пригороде Кишинева - Бэчой.

Среди основных угроз для республики авторы документа отмечают украинский конфликт и риск его расширения в сторону границ Молдавии, "российское военное присутствие в приднестровском регионе, гибридные атаки, кампании дезинформации и кибератаки". Кроме того, к факторам, которые могут отрицательно повлиять на национальную безопасность, авторы относят распространение вооружений, изменение климата и стихийные бедствия.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) и официальных отчетов, расходы Молдавии на оборону в настоящее время составляют около чуть менее 2 млрд леев (около $115 млн), или 0,6-0,65% от ВВП. В 2020 году расходы Молдавию на оборону составляли менее $50 млн, или 0,3% от ВВП.

SIPRI Молдавия ПВО Бэчой Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

 Испания пытается выявить радикалов и преступников среди проникших в Сеуту нелегалов

Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

 Таиланд усилит меры безопасности на курортах после убийства двух россиян

Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 августа

Инцидент произошел с танкером в Ормузском проливе у берегов Омана

 Инцидент произошел с танкером в Ормузском проливе у берегов Омана

Ближневосточные союзники заявили Трампу о сделке с Ираном по Ормузскому проливу

Израиль планировал участвовать в массированных ударах США по Ирану

 Израиль планировал участвовать в массированных ударах США по Ирану

В Мексике задержали главу картеля "Лос Рейос", за которого США обещали $5 млн

Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

 Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10889 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3431 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов