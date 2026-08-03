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КСИР объявил о перехвате беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Ормузским проливом, сообщает телеграм-канал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Беспилотник MQ-9 перехвачен и поражен огнем новой усовершенствованной системы противовоздушной обороны КСИР над Ормузским проливом", - говорится в сообщении.

Кому принадлежал сбитый БПЛА, не уточняется. Как сообщает "Аль-Джазира", в основном MQ-9 Reaper принадлежат вооруженным силам США. Телеканал отмечает, что с момента нападения США и Израиля на Иран 28 февраля этого года иранские военные уничтожили более 30 таких дронов.

Хроника 28 февраля – 03 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Ормузский пролив MQ-9 Reaper
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