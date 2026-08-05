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В Иране заявили, что поддержат любое решение ХАМАС на переговорах с Израилем

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с главой политбюро ХАМАС Халилем аль-Хайей заявил о готовности согласиться с любыми решениями ХАМАС на переговорах с Израилем по нормализации обстановки в секторе Газа.

"Иран поддержит любые инициативы и решения, которые примут палестинские лидеры на переговорах", - цитирует слова президента иранское агентство IRNA.

Пезешкиан также подчеркнул, что решение палестинского вопроса остается одной из ключевых задач внешней политики Ирана.

Аль-Хайя в свою очередь заявил, что ХАМАС в координации с другими палестинскими группами ведет переговоры с Израилем, и отметил, что они "не позволят израильскому режиму добиться на переговорах того, чего ему не удалось добиться на поле боя".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что созданный им Совет мира согласовал план по нормализации обстановки в секторе Газа. План предусматривает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок, а также вывод израильских войск из региона. По словам американского лидера, после разоружения ХАМАС израильские войска покинут сектор Газа, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

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В ХАМАС не раз подчеркивали, что они не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не соглашалась с принятым на минувшей неделе планом разоружения ХАМАС в рамках нормализации обстановки в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что Израиль не выведет войска с нынешних линий в Газе, пока ХАМАС не будет полностью разоружен.

На фоне того, что Израиль выступает против предложения по разоружению ХАМАС, Совет мира в минувший понедельник дал понять, что может возобновить обсуждения.

Иран Масуд Пезешкиан ХАМАС Израиль
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