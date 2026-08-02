В КСИР не верят в успех американского плана по разоружению ХАМАС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Подготовленный с участием США план по разоружению группировки ХАМАС в секторе Газа нежизнеспособен, заявили в воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

"Заговор, цель которого - разоружить ХАМАС, не даст результатов. Можно уже сейчас считать, что инициатива провалилась", - цитирует агентство EFE заявление КСИР.

Равнее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что созданный им Совет мира согласовал план по нормализации обстановки в Газе. Этот план подразумевает, в частности, полное разоружение бойцов ХАМАС.

По словам американского лидера, по завершении разоружения ХАМАС израильские войска покинут сектор Газа, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

Со своей стороны в ХАМАС уже заявили, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет Газу и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.