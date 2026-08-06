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Правительство Такаити не отказывается от поддержки "трех неядерных принципов"

Однако в их формулировки могут быть внесены измнеения

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Япония не отказывается от "трех неядерных принципов", однако в связи с пересмотром основных документов в сфере национальной безопасности может внести изменения в формулировки этой политики, заявила премьер-министр Санаэ Такаити в годовщину атомной бомбардировки США Хиросимы в 1945 году. Об этом сообщает Kyodo News.

"Пока преждевременно комментировать окончательные формулировки, поскольку мы находимся в процессе пересмотра документов до конца года (...), но неизменным остается то, что Япония твердо придерживается трех безъядерных принципов как направления своей политики", - сказала она и заверила, что Япония будет продвигать "реалистичные и практические" усилия ради мира без ядерного оружия.

Некоторые представители японской оппозиции уже заявили, что Такаити, известная своими жесткими взглядами на вопросы безопасности, в этих заявлениях не высказала твердой поддержки "трем неядерным принципам".

"Три неядерных принципа" включают в себя отказ от владения, производства и ввоза ядерного оружия на территорию Японии. Однако некоторые политики, включая известную правыми взглядами Такаити - до того, как она стала премьером страны в 2025 году - предлагали отказаться от третьего принципа. Ранее этим летом министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявлял, что Японии "не избежать разговора по ядерной теме", и что "нужно дискутировать и заниматься любой политикой, без табу".

Впоследствии в МИД КНР заявили, что идею министра обороны Коидзуми обсуждать возможность изменений в политике по отношению к ядерному оружию нельзя считать приемлемой. "Это крайне провокационное и опасное предложение", - отмечал представитель МИД КНР Линь Цзянь.

В начале августа заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон сказала, что Пхеньян рассмотрит "дополнительные военные варианты" в ответ на милитаризацию Японии. Она также призвала международное сообщество не допустить превращения Японии в военную державу.

Япония Хиросима Санаэ Такаити Синдзиро Коидзуми
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