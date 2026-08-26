Politico сообщило о планах ЕС и Канады продемонстрировать близость отношений

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Оттавой премьер-министр Канады Марк Карни будет присутствовать на важном политическом мероприятии Евросоюза - ежегодном докладе председателя Еврокомиссии о состоянии ЕС.

Чиновник Еврокомиссии, близкий к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, подтвердил Politico, что Карни принял приглашение присутствовать в Страсбурге 16 сентября на ее выступлении о состоянии ЕС, где она изложит свои приоритеты деятельности союза.

"Перед летними каникулами председатель Европейской комиссии пригласила премьер-министра Карни (на свое выступление в Европарламенте - ИФ), что должно стать сильным знаком близости ЕС и Канады, а также для того, чтобы четко обозначить намерение и стремление обеих сторон к укреплению нашего партнерства, - сказал собеседник Politico. - В эти непростые времена укрепление наших отношений во всем мире имеет жизненно важное значение".

Он также сообщил, что Карни выступит с речью в Европарламенте 17 сентября, на следующий день после доклада фон дер Ляйен.

Ранее в августе правительство Карни вышло из переговоров по знаковому торговому соглашению с президентом США Дональдом Трампом, при этом обе стороны обвинили друг друга в навязывании условий в последнюю минуту. Вашингтон ввел пошлины на канадский экспорт, что побудило Канаду ответить жесткими пошлинами на американские сталь и алюминий.

"Премьер-министр Канады выступает за альянс демократических стран в поддержку свободной торговли и стремится к более тесным отношениям с ЕС", - пишет Politico.

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