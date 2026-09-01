Путин отметил, что перемирие между Ираном и США оказалось слишком хрупким

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Июньское ирано-американское соглашение о прекращении огня оказалось нестабильным и слишком хрупким, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы приветствовали заключение в июне этого года ирано-американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким", - сказал он в начале встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом "на полях" саммита ШОС.

"В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь, мы с вами говорили на этот счет, нужные товары вам поставляем", - добавил Путин.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля после безрезультатных трёхсторонних переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана на ядерную тематику. В результате нанесения Вашингтоном ударов по Исламской республике погибла группа высокопоставленных лиц, в том числе бывший верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Иран в свою очередь отвечает на действия США ударами по американским военным объектам в странах ближневосточного региона. Кроме того, Тегеран перекрыл Ормузский пролив, что вызвало резкий рост цен на нефть и дефицит нефтепродуктов. Судоходство оживилось после того, как США и Иран договорились приостановить боевые действия в попытке достичь прочного мирного соглашения.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий ряд шагов для завершения конфликта. В документе, в частности, фигурировали открытие Ормузского пролива и заверения Тегерана об отсутствии планов по разработке ядерного оружия.

Это соглашение не привело к ожидаемым результатам: срок действия меморандума о взаимопонимании между США и Ираном истек, однако признаков того, что какая-либо из сторон готова способствовать прекращению боевых действий, не наблюдается.