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Послу Норвегии в Москве заявлен протест в связи с арестом судна "Профессор Молчанов"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Посол Норвегии в России Хейди Олуфсен в четверг была вызвана в МИД РФ, где ей заявлен решительный протест в связи с действиями норвежских властей по аресту 2 сентября российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" в порту российского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген, сообщает МИД России.

"Судно, арестованное по запросу Украины, принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Оно выполняло плановый рейс из Мурманска в российский поселок Баренцбург для доставки, в частности, сотрудников треста "Арктикуголь" и ученых. "Профессор Молчанов" также осуществляет поставку в российские посёлки Баренцбург и Пирамида грузов, необходимых для их жизнеобеспечения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули на Смоленской площади, "в условиях введенных Норвегией на Шпицбергене в нарушение норм международного права ограничительных мер против нашей страны, работающие на архипелаге российские организации и граждане фактически находятся в состоянии блокады".

"Подобная дискриминация россиян является прямым нарушением Норвегией Договора о Шпицбергене 1920 года", - заявили в МИД РФ.

Норвегия МИД РФ Профессор Молчанов Шпицберген Баренцбург
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