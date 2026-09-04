Тело генерала Младича доставили в Белград

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, который скончался на прошлой неделе, было доставлено в Сербию из Гааги (Нидерланды) правительственным самолетом в четверг, сообщает Informer Television.

Самолет с телом Младича встречали в белградском аэропорту министр юстиции Сербии Ненад Вуич, сын Младича - Дарко Младич, кортеж из полицейских машин и почетный караул. Гроб был накрыт сербским флагом.

Затем кортеж во главе с двумя полицейскими мотоциклистами доставил тело из аэропорта в военный госпиталь в Белграде, где будет проведено вскрытие.

Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам, что суд ООН в Гааге выдал тело Младича после того, как он скончался в местной больнице.

Вучич сообщил, что семья Младича в ближайшие дни объявит о планах по организации похорон.

Тем временем СМИ сообщают, что в субботу состоится церемония поминовения, а в понедельник - похороны.

Вучич предположил, что на похороны может прийти много почитателей Младича.

Он добавил, что, по прогнозам полиции и службы государственной безопасности Сербии, на похороны могут прийти "десятки тысяч" человек.

"Это будет непростая задача для наших силовых служб, и мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении средства для обеспечения безопасности", - отметил президент Сербии.

После смерти Младича в прошлый четверг тысячи сербов провели бдения и шествия в его честь.

Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.).