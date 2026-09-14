Politico отметило невыполнение председателем ЕК оборонных инициатив 2025 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Анализ 40 конкретных обязательств, изложенных в докладе о состоянии Евросоюза председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2025 году, показывает, что ей не удалось "кардинально преобразовать Европу, однако с решением базовых задач она справилась", пишет Politico.

В ожидании ежегодного программного доклада главы ЕК в Европарламенте 16 сентября издание анализирует итог выполнения объявленных ею планов в аналогичном докладе 2025 года.

"Спустя 12 месяцев итоги работы председателя Еврокомиссии свидетельствуют о том, что независимость ЕС по-прежнему в значительной степени зависит от позиций национальных правительств. Спустя год после того выступления фон дер Ляйен добилась наибольших успехов там, где Еврокомиссия могла действовать преимущественно самостоятельно: при разработке законодательства и финансировании инициатив в таких ключевых сферах, как технологии, торговля и социальная политика, - отмечается в публикации. - Сложнее всего дела обстояли там, где для успеха требовалось согласие государств-членов, готовность передать больше полномочий Брюсселю или создание принципиально новых общеевропейских возможностей, особенно в сфере обороны".

В ней, в частности, перечисляются "самые явные неудачи" главы ЕК.

Так, идея "стены против дронов", преподносившаяся как создание совместной европейской системы обнаружения воздушных угроз и противодействия им в режиме реального времени, столкнулась с политическим сопротивлением ряда лидеров стран ЕС и трансформировалась в более широкий план действий по борьбе с беспилотниками. Обещанная изначально интегрированная европейская система так и не была создана за прошедший год.

Второй крупной неудачей Politico называет план фон дер Ляйен использовать замороженные российские активы для финансирования займа на выплату репараций Украине. "Это была одна из самых нестандартных идей финансирования, предложенных ЕС. Она также сразу же столкнулась с юридическими и политическими препятствиями, - пишет издание. - В итоге Европа согласовала предоставление Украине займа в размере 90 млрд евро на более традиционных условиях: за счет заимствований ЕС под гарантии бюджета союза".

Еще одной незадавшейся инициативой стал "Европейский оборонный семестр". Название подразумевало регулярный анализ и координацию национальных оборонных усилий на уровне ЕС по аналогии с "Европейским семестром", используемым для оценки экономической политики стран ЕС. Эта концепция так и не была реализована в задуманном виде. На практике все свелось к ежегодной процедуре отчетности о состоянии оборонной готовности, при которой государства-члены сохранили за собой гораздо больше контроля.

Ситуация выглядит гораздо лучше, если перейти к "традиционным амбициям ЕС как мирного проекта", к тем сферам, где Еврокомиссия может выступать с прямыми предложениями или организовывать процессы, констатирует Politico. По оценке издания, в соответствии с объявленными ранее обещаниями результаты ЕК можно считать успешными в области торговли, социальной политики, в сфере промышленной и технологической политики.